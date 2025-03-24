رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تقرير اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، وجمهورية العراق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار سليمان إلى أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمَي 259 و260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذا التعديل الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.

وأشار النائب محمد سليمان إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية؛ مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية؛ مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة.. وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.