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وزير العمل يعتمد صرف 1.6 مليون جنيه تعويضات لأسر بالعمالة غير المنتظمة

01:29 م الإثنين 24 مارس 2025

وزير العمل محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن اعتماد صرف مليون و600 ألف جنيه تعويضات لأسر 8 عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة بعدد من المحافظات، وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن التعويضات سيتم صرفها لأسر العمال وفقًا للتوزيع التالي:

400 ألف جنيه لأسر عاملين اثنين لقيا مصرعهما في حادث بمحافظة القاهرة.

400 ألف جنيه لأسر عاملين اثنين لقيا مصرعهما في حادث بمحافظة قنا.

800 ألف جنيه لأسر 4 عمال لقوا مصرعهم في الجيزة، والشرقية، والغربية، والسويس، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

وأكد وزير العمل أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة، مشددًا على أن الوزارة تواصل جهودها في توفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.

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محمد جبران تعويضات لأسر بالعمالة غير المنتظمة وزير العمل
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