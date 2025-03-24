فرص عمل بدولة خليجية برواتب أكثر من 19 ألف جنيه.. رابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية، للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة بإحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19,680 جنيهًا مصريًا.

تفاصيل فرص عمل أفراد أمن

ودعا الوزير الشباب الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية والأوراق المطلوبة عبر الرابط التالي: هنا.

وأكد أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم متاح لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من اليوم الإثنين 24 مارس وحتى الأربعاء 26 مارس 2025.

وأضافت أن التعاقد حكومي ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد، مع فترة اختبار 100 يوم، وتوفير ضمان صحي، وسكن، ومواصلات، وإجازة سنوية لمدة 30 يومًا.

أما عن الشروط المطلوبة، فيشترط أن يكون المتقدم بين 21 و45 عامًا، مع إجادة اللغة العربية والإنجليزية، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم أو شهادة إعدادية، إضافةً إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الأمن.