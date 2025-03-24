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قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

01:27 م الإثنين 24 مارس 2025

قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، قامت قوات حرس الحدود بتوجيه عدد من ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

ونجحت في إحباط عدد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وضبط عدد من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والمعابر والمنافذ الحدودية للدولة، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب

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قوات حرس الحدود محاولات تهريب القوات المسلحة
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