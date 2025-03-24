المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لشيوخ وعواقل في مطروح

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة .

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لتلبية مطالب أبناء محافظة مطروح في مختلف القطاعات،

فضلاً عن عرض آخر المستجدات لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، والتي تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة .

ونقل اللواء أ.ح حاتم مصطفى زهران، قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة في تقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المحافظات الحدودية؛ للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم، ومشيداً بالدور الوطني لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم الداعمة للقوات المسلحة لحماية الحدود الغربية للدولة .

وأشار الحضور إلى أهمية تلك اللقاءات التي تعزز العلاقة الوطيدة بين أبناء محافطة مطروح وقواتهم المسلحة، معربين عن تقديرهم جهود المنطقة الغربية العسكرية في تقديم كل أوجه الدعم

لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلاً عن دورها في حماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي .