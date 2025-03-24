حركة ترقيات جديدة لـ3 قيادات بـ"كهرباء مصر الوسطى" للتوزيع

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عددًا من القرارات تضمنت الآتي:

ترقية المحاسب عصام علاء، رئيسًا لقطاعات الشؤون التجارية.

ترقية المحاسب محمد إسماعيل، مدير عام الجودة المالية.

ترقية المحاسب رأفت محمد أحمد، مدير عام الموازنة.

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