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حركة ترقيات جديدة لـ3 قيادات بـ"كهرباء مصر الوسطى" للتوزيع

01:10 م الإثنين 24 مارس 2025

المهندس رأفت شمعة

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كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عددًا من القرارات تضمنت الآتي:

ترقية المحاسب عصام علاء، رئيسًا لقطاعات الشؤون التجارية.

ترقية المحاسب محمد إسماعيل، مدير عام الجودة المالية.

ترقية المحاسب رأفت محمد أحمد، مدير عام الموازنة.

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