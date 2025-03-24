3 قيادات يتنافسون على شغل رئاسة قطاعات الشؤون التجارية بـ"جنوب القاهرة"
كتب - محمد صلاح:
أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنها ستعقد الأربعاء المقبل اختبارَ اختيار رئيس جديد لرئاسة قطاعات الشؤون التجارية بالشركة؛ نظرًا لعدم شغل الدرجة الوظيفية حتى اللحظة.
ويتنافس على شغل الوظيفة ٣ قيادات؛ هم: المحاسب محمد راغب هنداوي، المشرف على قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب محمد قمر، رئيس القطاع التجاري بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، والمحاسب مصطفي الجرف، رئيس القطاع التجاري بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
وكانت اللجنة قد عقدت اختبارها قبل عدة أيام؛ لاختيارها ٤ قيادات لشغل مناصب رؤساء قطاعات "شبكات الجيزة- شبكات القاهرة- الشؤون الفنية- التحكم".
اقرأ أيضاً:
الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة
رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية
فيديو قد يعجبك: