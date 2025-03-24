3 قيادات يتنافسون على شغل رئاسة قطاعات الشؤون التجارية بـ"جنوب القاهرة"

كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنها ستعقد الأربعاء المقبل اختبارَ اختيار رئيس جديد لرئاسة قطاعات الشؤون التجارية بالشركة؛ نظرًا لعدم شغل الدرجة الوظيفية حتى اللحظة.

ويتنافس على شغل الوظيفة ٣ قيادات؛ هم: المحاسب محمد راغب هنداوي، المشرف على قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب محمد قمر، رئيس القطاع التجاري بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، والمحاسب مصطفي الجرف، رئيس القطاع التجاري بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وكانت اللجنة قد عقدت اختبارها قبل عدة أيام؛ لاختيارها ٤ قيادات لشغل مناصب رؤساء قطاعات "شبكات الجيزة- شبكات القاهرة- الشؤون الفنية- التحكم".

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