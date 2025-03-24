إعلان

3 قيادات يتنافسون على شغل رئاسة قطاعات الشؤون التجارية بـ"جنوب القاهرة"

12:16 م الإثنين 24 مارس 2025

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنها ستعقد الأربعاء المقبل اختبارَ اختيار رئيس جديد لرئاسة قطاعات الشؤون التجارية بالشركة؛ نظرًا لعدم شغل الدرجة الوظيفية حتى اللحظة.

ويتنافس على شغل الوظيفة ٣ قيادات؛ هم: المحاسب محمد راغب هنداوي، المشرف على قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب محمد قمر، رئيس القطاع التجاري بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، والمحاسب مصطفي الجرف، رئيس القطاع التجاري بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وكانت اللجنة قد عقدت اختبارها قبل عدة أيام؛ لاختيارها ٤ قيادات لشغل مناصب رؤساء قطاعات "شبكات الجيزة- شبكات القاهرة- الشؤون الفنية- التحكم".

اقرأ أيضاً:

الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة

رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رئاسة قطاعات الشؤون التجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
بعد إعلانها رسميًا.. الرؤية الشرعية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر