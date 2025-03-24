الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر

كتب- محمد سامي:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

* ايسيت كاريداد رومان مالدونادو- سفيرة جمهورة الدومينيكان

* فريدريك أوتينو أوتا- سفير جمهورية كينيا

* يورجن شولتس- سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

* ربيبكا إيلا- سفيرة جمهورية فنلندا

* بارت دى جروف- سفير مملكة بلجيكا

* أولريك شانون- سفير كندا

* محمد تاريد بن سفيان- سفير ماليزيا

* جوتين شين- سفير جمهورية اتحاد ميانمار

* محمد سفيان براح- سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

* انجلينا إيخهورست- سفيرة الاتحاد الأوروبي

* اندرياس باوم- سفير الاتحاد السويسري

* ريكاردو إيساسا راميريس- سفير جمهورية بنما

* أرمين ساركيسيان- سفير جمهورية أرمينيا

* هولجر فيديريكو مارتينسن- سفير جمهورية الأرجنتين

* تاناوات سيريكول- سفير مملكة تايلاند

* جي رودريج جامبي- سفير جمهورية أفريقيا الوسطى

* عسكر جينيس- سفير جمهورية كازاخستان

* كوال نيوك كوال- سفير جمهورية جنوب السودان

* أبوهاميجه سيسيرا كومارا سينافيراتنا- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

* محمد عبد الكريم هنو - سفير جمهورية تشاد

* أماديو إفا إمبا نتشاما- سفير جمهورية غينيا الاستوائية.

* داج يولين- دنفيلت- سفير مملكة السويد

ألكسندر بييسير موراجا - سفير جمهورية كوبا

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بمصر.

وأكد الرئيس على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات، وأهمية إستمرار التواصل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.