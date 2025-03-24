صور.. وزير يتفقد مصنع كولواي وورش كوم أبو راضي لتوطين صناعة السكك الحديدية

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، حيث زار مصنع كولواي الإسباني، المتخصص في تصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، واطّلع على أول إنتاج للمصنع من المكونات الداخلية لعربات النوم.

تطوير عربات النوم وإطلاق الإنتاج المحلي

تفقد الوزير، أول عربتين تم الانتهاء من إعادة تأهيلهما بالكامل، ضمن خطة تطوير 65 عربة نوم ونادي إسبانية بالتعاون مع المصنع، حيث سيتم تسليم 10 عربات كل 3 أشهر، لضمان إدخالها الخدمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح أن إعادة تأهيل العربة الواحدة تكلف 329 ألف يورو فقط، أي ما يمثل 22% من تكلفة العربة الجديدة المستوردة التي تصل إلى 1.5 مليون يورو، مما يوفر على الدولة موارد مالية ضخمة.

كما شدد الوزير، على أهمية التوسع في المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن إنشاء مصنع جديد بمساحة 4000 متر مربع داخل الورش، لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الدول الإفريقية والعربية.

إدخال قطارات جديدة للخدمة وتحسين تجربة الركاب

أعلن الوزير، عن الانتهاء من إعادة تأهيل 12 قطارًا إسبانيًا وإدخالها الخدمة على خط القاهرة – السد العالي، ضمن خطة تطوير 14 قطارًا، حيث شملت أعمال التجديد تحديث المقاعد، الأرضيات، التكييفات، النوافذ، ودهان العربات بالكامل، بما يضمن توفير تجربة راقية للركاب.

لقاء مع العمال وتكريم المتميزين

حرص الوزير خلال جولته على لقاء قائدي القطارات والعاملين بالورش، حيث تناول معهم وجبة الإفطار واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية العنصر البشري في تطوير منظومة السكك الحديدية

كما كرم عددا من العاملين الذين أظهروا التزامًا بالقوانين وساهموا في منع حوادث كادت أن تقع، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان أفضل مستوى من الأداء.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية

أكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل، سواء في التصنيع أو التشغيل، مشيرًا إلى التعاقد مع شركات محلية وعالمية لإدارة وتشغيل قطارات البضائع وقطارات النوم، بهدف تحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما شدد على أهمية ورش كوم أبو راضي باعتبارها العصب الفني الرئيسي لعمرات وصيانة عربات السكك الحديدية، لافتًا إلى خطة الوزارة لتطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 10 ورش جديدة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتشغيل.

واختتم الوزير جولته برسالة واضحة إلى العاملين بالسكة الحديد، مؤكدًا أن تقديم خدمة متميزة للركاب هو الهدف الأساسي، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط والحرص على تطوير الأداء، خاصةً أن الدولة وفّرت جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية بمصر.