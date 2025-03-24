الكارت الموحد للدعم يطبق أول أبريل 2025.. كل ما تريد معرفته "سؤال وجواب"

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارتا التموين والاتصالات بدء تشغيل الكارت الموحد للدعم في محافظة بورسعيد بدايةً من شهر أبريل المقبل.

وينشر "مصراوي" كل ما تريد معرفته عن "الكارت الموحد" للدعم عبر سؤال وجواب، في ما يلي:

- ما "الكارت الموحد"؟

بطاقة ذكية جديدة تجمع خدمات الدعم الحكومي (التموين- الخبز) في كارت واحد؛ بديلاً عن بطاقات التموين التقليدية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم.

- متى سيتم تفعيل الكارت الموحد؟

يبدأ تشغيله في محافظة بورسعيد اعتبارًا من 1 أبريل 2025.. ويتم ذلك ضمن المرحلة الثانية قبل تعميمه في باقي المحافظات.

- كم عدد المستفيدين في بورسعيد؟

يستفيد منه 42 ألف أسرة لصرف السلع التموينية والخبز.

- ما الهدف من الكارت الموحد؟

توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتبسيط إجراءات صرف الدعم الحكومي وتعزيز الشفافية ومنع التلاعب في الدعم ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

- ما دور وزارة الاتصالات في المشروع؟

إنشاء البنية التحتية الرقمية للكارت وتأمين المنظومة وضمان تشغيلها بكفاءة وتدريب الكوادر الفنية على إدارتها.

- ماذا قالت وزارة التموين عن المشروع؟

يهدف إلى ميكنة الدعم وضمان وصوله للمستحقين، ويوفر مرونة أكبر في صرف الدعم ويسمح بإضافة خدمات مستقبلية.

- هل ستكون هناك خدمات إلكترونية مرتبطة بالكارت؟

سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله:

التسجيل في المنظومة.

تحديث البيانات بسهولة.

استلام إشعارات دورية حول الدعم.

- متى سيتم تعميم الكارت الموحد على مستوى الجمهورية؟

بعد نجاح التجربة في بورسعيد، سيتم تنفيذها تدريجيًّا في باقي المحافظات، حتى التعميم الكامل.

- ما أهمية المشروع؟

الكارت الموحد نقلة نوعية في نظام الدعم الحكومي؛ حيث يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.