ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إنه يبدأ من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود الساعات المقبلة، طقس دافئ على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وتكون درجات الحرارة العظمى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 33 درجة مئوية.

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