وزير الزراعة يبحث زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية وتوطين تكنولوجيا الصناعة في مصر

كتب- محمد سامي:

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د. مجدي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك مصر وبحث معه زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية وتوطين تكنولوجيا صناعتها في مصر والتصدير للخارج، وذلك بحضور د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والدكتور أحمد القاضي المدير التنفيذي للشركة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين تكنولوجيا الصناعات في مصر التي يتم استيرداها من الخارج. مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وجلب العملة الأجنبية وتخفيض فاتورة الاستيراد مع توفير فرص عمل.

وأكد "فاروق" على أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية التي تستخدم في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها، والتوسع في صناعتها.

وأضاف أن الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر له كافة التسهيلات وتسعى لازالة كافة العقبات التى تواجه، مشيدا بجهود شركة ميفاك في إنتاج وتوطين صناعة تكنولوجيا اللقاحات البيطرية والتى تعتبر أحد أهم دعائم تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة.

من ناحيته استعرض د. مجدي السيد حجم إنتاج ميفاك وهي شركة مصرية باستثمارات مصرية – أمريكية – عربية تتجاوز 5 مليارات جنيه، وبين المساهمين الدوليين فيها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وشركاء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأسست الشركة عام 2008 وتم افتتاحها رسمياً في عام 2011. حيث نجحت الشركة في تطوير وتصنيع وإنتاج أكثر من 77 لقاحاً مختلفاً للثروة الحيوانية، لحماية الحيوانات من أخطر الأمراض الوبائية.

وأضاف أن مصانع الشركة تعمل من خلال أكثر من 4 خطوط إنتاج للقاحات المختلفة، بطاقة إنتاجية تفوق 4 مليارات جرعة حتى عام 2024.

كما أن الشركة بصدد تشغيل خطوط إنتاج إضافية لتصل إلى 12 مليار جرعة خلال عام 2025 - 2026، لتلبية احتياجات التصدير، حيث نجحت في التسجيل والبيع لأكثر من 40 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا و شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وتحتل المركز الأول في صادرات اللقاحات البيطرية بمصر وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بإعداد برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وشركة ميفاك، كما وجه الوزير بزيادة الحصة التصديرية للشركة إلى أفريقيا في إطار خطة الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية.