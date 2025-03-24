ﻣن يحدد أسعار شرائح استهلاك الكهرباء؟.. مصدر يجيب

كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تحديد أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي وعلى أي أساس يتم احتسابها؟.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن وضع سيناريوهات الأسعار المتعلقة بشرائح استهلاك الكهرباء، يتم من خلال عدة جهات حكومية تتولى مسئولية تحديدها، ووضع المقترحات اللازمة، في مقدمتها وزرة الكهرباء ﻭﺟﻬﺎﺯ تنظيم مرفق الكهرباء ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ المستهلك اللذين يلعبون أدوارًا رئيسية في هذه العملية.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن وزارة الكهرباء، تقوم بإرسال المقترحات الخاصة بالأسعار لمجلس الوزراء وهو صاحب القرار بعدها يتم الإعلان من قبل وزارة الكهرباء وبدء التطبيق فعليًا سواء فيما يتعلق بالنشاط المنزلي أو التجاري.

وأوضح أن ﺟﻬﺎﺯ تنمية مرفق الكهرباء ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ المستهلك يقوم بإعداد الزيادات في ﺃﺳﻌﺎﺭ شرائح الكهرباء ثم تدخل التعديلات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء حيز التنفيذ بقرار من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد إعلان وزارة الكهرباء زيادة شرائح الكهرباء.

وينشر "مصراوي" أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2024 - 2025 للاستخدام المنزلي وفقًا لإعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهي كالآتي:-

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا). - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا). - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا). - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا). - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا). - الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش). - الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا).

وفيما يتعلق بكيفية خطوات استرداد الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة لفاتورة الكهرباء:-

1- يتوجه المواطن صاحب الشكوى إلى الإدارة أو الهندسية التابع لها.

2- يقدم الإيصالات التي سددها لإثبات الشكوى.

3- وبعد التأكد وإثبات صحة ما جاء في الشكوى يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي سددها الشاكي.

4- تخصم المبالغ من الاستهلاك الحالي للشقة، وكأنها دفعة مقدمة.

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