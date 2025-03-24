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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. وتحذر من الشبورة الكثيفة

04:00 ص الإثنين 24 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث حذرت من الشبورة المائية الكثيفة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد، حار على جنوب البلاد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت من تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الطقس
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