خالد أبو بكر: إبراهيم عيسى شخصية سياسية تمتلك بصيرة عميقة

كتب- حسن مرسي:

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر أن لكل إعلامي ميزة فريدة يقدمها، لكنه يفضل متابعة الإعلامي إبراهيم عيسى عندما يتحدث عن الشأن الداخلي، وليس عن الأمور الدينية.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على قناة النهار: "عيسى ليس مجرد إعلامي تقليدي، بل شخصية سياسية تمتلك بصيرة عميقة، لكن أول لما بيتكلم عن الدين بقفل، هو صاحبي وصديقي لكن أنا شبعت من المنطقة دي".

وأضاف خالد أبو بكر، أن إبراهيم عيسى يُعد أجرأ شخص ينتقد السياسة الداخلية، فهو محدد النقاط وواضح للغاية، مشيرًا إلى أن إبراهيم عيسى ليس إعلاميًا فقط، بل هو سياسي بفهم عميق للسياسة.

وأكد أبو بكر أن إبراهيم عيسى يخاطب الجمهور المصري في الشأن العام، معتمدًا على تاريخه وثقله في قول الحقيقة، مما يجعل نقده للشأن الداخلي المصري أكثر واقعية وتجردًا من أي مصالح.