أحمد موسى: إيران لن تمتلك قنبلة نووية بقرار أمريكي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تركيا تشهد مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع اسطنبول، للمطالبة بالإفراج عن أكرم إمام أغلو، رئيس بلدية إسطنبول، مشيرا إلى أن هناك العديد من التساؤلات حول ما يجري.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أنه رغم إقرار الحكومة بمنع التظاهرات فقد نزل المتظاهرون إلى الشوارع، بمشاركة عدد من الأحزاب المعارضة.

وبشأن الملف النووي الإيراني، أشار أحمد موسى إلى أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية بقرار إسرائيلي – أمريكي، وأمريكا طلبت تل أبيب بعدم التدخل في تحركاتها ضد إيران.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن أمريكا تستهدف الحوثيين في اليمن وترامب تعهد بالقضاء على تلك الجماعة.