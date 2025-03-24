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شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 24 مارس 2025
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    الشبورة المائية
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    الشبورة المائية
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    الشبورة المائية
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    الشبورة المائية
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين إلى السبت 29 مارس 2025.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد، حار على جنوب البلاد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح.

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