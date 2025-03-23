وفاة الدكتور رمضان إمام صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والغاز

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الدكتور رمضان إمام أستاذ التربية الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأعلن الدكتور خالد عرفان عميد الكلية السابق، عبر صفحته وفاة الدكتور رمضان إمام، قائلا:"البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون..نسأل الله لزميلنا ا.د امام رمضان الرحمة والمغفرة ولاهله الصبر والسلوان".

فيما نعى الدكتور رمضان إمام العديد من زملاءه وتلامذته عبر صفحته على "فيسبوك".

كانت جامعة الأزهر، أحالت الدكتور رمضان إمام إلى التحقيق بعد أن نشر فيديو عبر صفحته أجاز فيه سرقة الكهرباء والماء والغاز.

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