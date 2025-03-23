كيف يمكن السيطرة على سرطان الثدي وتقليل المضاعفات؟.. الصحة توضح

كتب- أحمد جمعة:

يُنظر إلى سرطان الثدي باعتباره من أكثر الأمراض انتشارًا بين النساء، في الوقت الذي تشكل السيطرة عليه وتقليل مضاعفاته تحديًا طبيًا يتطلب الوعي والتدخل المبكر.

ومع التقدم الطبي والتطور في أساليب العلاج، أصبحت هناك استراتيجيات فعالة يمكن أن تسهم في تحسين فرص الشفاء وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة به، حسب وزارة الصحة والسكان.

بدوره، كشف الدكتور لؤي قاسم، عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، عن طرق السيطرة على سرطان الثدي وتقليل حدوث مضاعفاته، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع المرض وخطة العلاج يساهمان بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية للمريضات.

إرشادات مهمة للحد من مضاعفات سرطان الثدي

وأوضح "قاسم"، في فيديو توعوي، أن هناك عدة عوامل تساهم في السيطرة على سرطان الثدي وتقليل مضاعفاته، أهمها ضرورة التواصل المباشر مع الطبيب المعالج عند ظهور أي أعراض غير طبيعية بعد تلقي العلاج، حيث إن التشخيص السريع والتدخل المبكر يحدّان من تفاقم المشكلات الصحية.

وأشار إلى أن المريضات يجب أن يطلعن الطبيب على أي مشكلات صحية سابقة أو أدوية يتناولنها، نظرًا لأهمية هذه المعلومات في تحديد الخطة العلاجية المناسبة وتفادي أي تعارض بين الأدوية.

كما شدد على أهمية الالتزام بإرشادات عامة خلال فترة العلاج، مثل ممارسة المشي أو الرياضة الخفيفة يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مؤكدًا أن النشاط البدني المنتظم يساعد في تقليل احتمالات حدوث المضاعفات وتعزيز الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالتغذية، أوضح "قاسم" أن التنوع الغذائي أمر أساسي، حيث لا ينبغي التركيز على نوع معين من الطعام أو منع أي نوع بشكل كامل، مع ضرورة تقليل استهلاك الملح للحفاظ على التوازن الغذائي.

أهمية العلاج المتكامل لـ"سرطان الثدي"

وأكد أن السبب الرئيسي وراء السمعة السيئة لمرض السرطان يكمن في احتمالية حدوث المضاعفات، سواء الناتجة عن المرض نفسه أو عن العلاج. لذلك، تحرص المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة على توفير العلاج من خلال فريق طبي متكامل يضم مختلف التخصصات، مما يقلل من فرص حدوث أي مضاعفات.

وأشار إلى أن العلاج يُقدَّم داخل مراكز طبية متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات، وتوفر خدمات طوارئ تعمل على مدار الساعة، ما يضمن سرعة التعامل مع أي حالة طارئة.

ونصح أي سيدة تتلقى العلاج وشعرت بمضاعفات أو أعراض غير طبيعية بضرورة التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث سيقوم الطبيب المختص بتقييم الحالة وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تدخل طبي عاجل أو يمكن التعامل معها بسهولة.

وأكدت وزارة الصحة أن الكشف المبكر والمتابعة الدورية والعلاج بأحدث البروتوكولات الطبية العالمية متاحة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مشددًا على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض وتعزيز فرص العلاج الفعّال دون مضاعفات.

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