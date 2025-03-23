القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الوحدات العسكرية والمزارات السياحية

كتب- محمد سامي:

نظَّم جهاز الملحقين الحربيين زيارةً لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية، إلى عدد من الوحدات العسكرية والمزارات السياحية والتاريخية؛ كان أبرزها زيارة أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقيادة قوات المظلات؛ للتعرف على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من قدرات وإمكانات بمختلف أسلحتها وتخصصاتها، بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومي، فضلاً عن زيارة متحف القوات الجوية وعدد من المزارات السياحية والأماكن الأثرية التي تعكس التنوع والثراء.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة ضمن جهود الدولة المصرية في الترويج للسياحة والحضارة المصرية عبر مختلف عصورها .

وأشار أعضاء وفد الملحقين العسكريين، في ختام الزيارات، إلى أهمية وإيجابية تلك الزيارات التي تعزز روابط العلاقات العسكرية بين الدول، وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، مشيدين بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية القديمة التي جعلت مصر محط أنظار العالم .