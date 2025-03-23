المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الإنجازات التشريعية والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشى الجميع أن يقترب منها، والآن المجلس الحالي تصدى لها بكل جسارة، حيث تم إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، وكلها تشريعات مهمة وخطيرة، وتمس المواطن، والآن قانون المسؤولية الطبية، كما تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية، ومنها مشروع إنشاء المجلس الصحي المصري.

وأوضح القصبي أن هذا المشروع أُثيرت حوله هالة إعلامية وزخم إعلامي، وهناك مَن أكد أن هناك ردة عن المكتسبات السابقة، وليعلم الجميع أنه ليس هناك إطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب، وكانت الأطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الأخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية؛ فالمشروع المعروض يدافع عن الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى، وهو إطار عام ينظم كل الأمور. وقال زعيم الأغلبية: سيكون لدينا تعديلات كثيرة على مواد مشروع القانون؛ خصوصًا للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية على الأطباء. وقدَّم القصبي الشكر إلى لجنة الشؤون الصحية على المجهودات الكبيرة التي قامت بها أثناء مناقشة مشروع القانون، وأيضًا إلى دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة؛ لتعاونه التام مع المجلس لإنجاز هذا القانون.