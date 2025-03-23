وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بشركة نظم القوى

كتب- محمد صلاح:

زار صباح اليوم، الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل مفاجئ، شركة نظم القوى الكهربائية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر التى يترأسها المهندس الحسينى الفار لمتابعة سير العمل داخل الشركة والاطلاع على نسب تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتقديم الخدمات بها أبرزها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبعض المشروعات القومية التي تنفذها الشركة.

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