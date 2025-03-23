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تعيين رئيس جديد لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

02:50 م الأحد 23 مارس 2025

الدكتور مهندس محمود عصمت

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كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا بتولي المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتولي رئاسة مجلس ادارة الهيئة خلفا للدكتور محمد الخياط.

وبحسب بيان، تدرج المهندس إيهاب إسماعيل في العمل الوظيفي بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن شغل منصب نائب رئيس الهية للمشروعات لكفاءته وقدرته على إدارة الملف بدقة لتنفيذ استراتجية الدولة للتوسع في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخلق مزيج من الطاقة.

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الدكتور مهندس محمود عصمت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس إيهاب إسماعيل
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