كوبري الموت.. تفاصيل تفكيك كوبري السيدة عائشة والمحور البديل - خاص

كتب- محمد نصار:

كشف حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، تفاصيل مخطط تفكيك كوبري السيدة عائشة خلال الفترة المقبلة.

وقالت "لبيب"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الأحد، إن المحافظة تخطط لتفكيك كوبري السيدة عائشة خلال الفترة المقبلة للعديد من الأسباب.

وأضاف أن من بين هذه الأسباب، تنفيذ طريق أو محور بديل وهو محور صلاح سالم الجديد، بينما السبب الآخر هو خطورة هذا الكوبري ووقوع الكثير من الحوادث المرورية بسببه.

وتابع: السبب الثالث أنه من المستهدف تحويل القلعة والمنطقة الأثرية الموجودة بمحيط الكوبري الحالي إلى مزار سياحي ومتحف مفتوح، حيث سيتم منع السيارات من المرور من هذه المنطقة بعد تفكيك الكوبري.

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، على أنه حتى الآن لم يتم البدء في تفكيك كوبري السيدة عائشة ولن يتم قبل الانتهاء بالكامل من محور صلاح سالم الجديد لتحويل مسار الحركة المرورية إليه.

يذكر أن كوبري السيدة عائشة يُعرف باسم كوبري الموت لكثرة الحوادث التي يتسبب فيها والتي وصلت خلال العام الماضي إلى 15 حادثة راح ضحيتها عدة مواطنين.

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