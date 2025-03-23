محمود فوزي: قانون المسؤولية الطبية يؤدي للانضباط وطمأنة المرضى

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب اضطلع بمسؤولية كبيرة في المجال التشريعي، بدءًا من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مرورًا بقانون العمل، وصولًا إلى قانون المسؤولية الطبية، الذي يمثل خطوة جادة لا تقل أهمية عن القوانين السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة السكان.

وأشار إلى أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، قائلا: آن لمصر أن يكون لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت.

ولفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.

وأكد أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في مجلس النواب ستكون محل رضا، وولم تكن لتحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.

وقال محمود فوزي: على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسئولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون المسؤولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى.

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