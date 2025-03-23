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الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإريتري بحضور رئيس المخابرات

02:19 م الأحد 23 مارس 2025

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإريتري

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كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الإريتري نقل للرئيس تحية الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها في المجالات كافة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع في القرن الإفريقي، وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، سواء من خلال الجهود المشتركة للبلدين أو آلية التنسيق الثلاثي مع الصومال، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على التزام مصر وإريتريا بالعمل على دعم الصومال في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا سبل استعادة السلم والاستقرار بالسودان الشقيق، وسبل حماية البحر الأحمر وتعزيز جهود الدول المشاطئة في حوكمته وتأمينه، ورفض اضطلاع أي دول غير مشاطئة بدور في هذا الإطار.

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