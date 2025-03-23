"التعبئة والإحصاء" يعلن أعلى درجة حرارة مسجلة في مصر الصيف الماضي

كتب- محمد نصار:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يُحتفَل به في الـ 23 من شهر مارس كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "معًا لسد الفجوة في نظم الإنذار المبكر" والذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

ومن أهم مؤشرات الأرصاد الجوية ما يلي:

- تقدمت مصر في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025 حيث حققت المركز رقم 20 من بين 67 دولة تضمنهم المؤشر، مقابل المركز رقم 22 في العام السابق 2024، وتقدمت بذلك عن جنوب إفريقيا التي حققت المركز 38، والجزائر التي حققت المركز 51، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 65.

أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال 2023

بلغ أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2023، نحو 43.9 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 30.1 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد شرم الشيخ.

كما سجلت محطة رصد بورسعيد أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2023 حيث بلغ 77% وكان ذلك في شهر مايو.

وأدى تغير المناخ إلى حدوث المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، كما أدى ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم إلي زيادة نسبة الرطوبة التي يحتفظ بها الغلاف الجوي مما يؤدي إلى المزيد من العواصف والأمطار الغزيرة.

ومنذ عام 2000 وحتى الآن ارتفع عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134% مقارنة بالعقدين السابقين وتم تسجيل معظم حالات الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات في قارة آسيا.

وزادت عدد حالات الجفاف بنسبة 29% خلال نفس الفترة وحدثت معظم الوفيات المرتبطة بالجفاف في قارة إفريقيا.

مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) هو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ ويضم 67 دولة تمثل إجمالي انبعاثاتها أكثر من 90% من إجمالي انبعاثات العالم ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية (German Watch).

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