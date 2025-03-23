تحذير رسمي من عبوات مغشوشة من "مونجارو" للتخسيس.. صور لطريقة اكتشافها

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا رسمياً من عبوات مغشوشة من عقار "مونجارو" للتخسيس.

وقالت الهيئة في خطاب توعية، إن المستحضر يحمل اسم "Mounjaro"، ووكيله في مصر شركة "إخناتون".

وأوضحت أن سبب التحذير يأتي بسبب "احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهول المصدر، وذلك طبقا لإفادة وكيل المستحضر في مصر، والمكتب العلمي لشركة إيفا فارما، المسؤولة عن الدعاية، وما تم رصده من قِبل الهيئة".

وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، لفتت الهيئة لضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال على الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني.

وشددت هيئة الدواء على أن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، ومن الضروري شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

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