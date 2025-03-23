تأكيدًا لمصراوي.. كامل الوزير: ندرس مد الخط الرابع للمترو حتى ميدان الحصري

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه يجرى حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع لمترو الأنفاق في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.

"النقل" تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى الحصري

كما يتم دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية وحتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية).

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، حيث كان في استقباله اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الهيئة.

وشدد الوزير، على أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق، وتيسير حركة المواطنين، وهو ما يخدم أهداف التنمية، لافتًا إلى أن من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال تنفيذه.

واطلع الوزير، خلال جولته، على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 34.2% حيث يجرى حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الانتهاء منها بنسبة 64.2%.

كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير وهي محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) والذي بلغت نسب تنفيذها 52.8%، 50.2%، 41.3% على التوالي، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف بنسبة 87%، وأن هذه المحطات الثلاث ستكون مُنتهية من السطح قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه يجرى حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تمتد بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة (6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجاري دراسته" بمحطة السيدة عائشة، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الأزهر مرورًا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة، ثم يمتد شرقًا بمحور السادات بعد أكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورًا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالًا انتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس، نهاية المرحلة الثانية والتي من المخطط دراسة تنفيذ فرعة مستقبلية منها حتى مطار القاهرة الدولي ليتبادل الخدمة مستقبلًا مع المرحلة الخامسة من الخط الثالث للمترو الجاري دراستها.

وشدد الوزير، على أهمية العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني لمشروع الخط الرابع للمترو، خاصة مع أهميته في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق؛ حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة).

تجدر الإشارة إلى إن الخط الرابع للمترو يمتد بطول حوالي 51 كم، ويشمل 38 محطة (31 نفقية + 1 سطحية + 6 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية: ‏(المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات - كونكورد - بتروجيت - حسن علام للإنشاءات)، والتي تمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

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