نشرة التوك شو| أسباب سرية قيمة تعويض أزمة "إيفر جيفين" وحقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

موسى يرد بالأرقام على مبعوث ترامب: إفلاس مصر مجرد أوهام من البعض

شنّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا لاذعًا على تصريحات ستيفن ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، التي أدلى بها في حوار مع تاكر كارلسون على منصة "إكس".

في برنامجه "على مسئوليتي"، وصف موسى تصريحات ويتكوف بأنها مليئة بالمعلومات المضللة والأرقام الملفقة التي تستهدف تشويه صورة مصر ودول المنطقة.

لماذا ظل تعويض أزمة سفينة "إيفرجرين" سريًا؟.. خالد أبو بكر يوضح

كشف المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني ومسؤول العلاقات الدولية بهيئة قناة السويس سبب سرية قيمة تعويض أزمة السفينة "إيفر جيفين".

خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار" عبر قناة "النهار"، أوضح أبو بكر، أن قيمة التعويض الذي حصلت عليه مصر ظلت طي الكتمان بسبب اتفاقية سرية تُلزم جميع الأطراف بعدم الإفصاح عن التفاصيل المالية.

زاهي حواس يكشف حقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أن ما يشاع عن وجود أعمدة تحت هرم الملك خفرع، أكاذيب صدرت من بعض غير المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الأهرامات، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للآثار لم يقم بإعطاء هؤلاء الأشخاص أي تصريحات لأي أعمال داخل هرم الملك خفرع.

جاء ذلك ردًا على ما انتشر في الأيام الأخيرة من أكاذيب حول الأهرامات المصرية.

أحمد موسى ينتقد غياب الأعمال الفنية التي تعكس الواقع المصري الجديد

انتقد الإعلامي أحمد موسى، دور الدراما المصرية في التأثير على الواقع، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال الفنية التي عرضت قبل عام 2011 قد ألهمت بعض الأحداث التي وقعت في ذلك العام.

خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر موسى عن استيائه من غياب الأعمال الفنية التي تعكس التطورات والإنجازات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

خالد أبو بكر: أتمنى إجراء حوار مع حبيب العادلي

كشف المحامي الدولي خالد أبو بكر، معلومات عن تقرير كتبه اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير وصفه بأنه تقرير رائع وللتاريخ، قائلا: "اللواء حسن مايعرفنيش ولا أنا اعرفه لكن أنا شفت تقرير هو رفعه لحبيب العدلي وزير الداخلية بعد أحداث تونس وهو تقرير للتاريخ والمفروض يعطيه لأولاده وأحفاده".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن اللواء حسن عبد الرحمن كتب في التقرير أن هناك ثورة في تونس ولا داعي لمظاهر التوريث والفساد في مصر، مؤكدا أن تقرير رائع، كما لفت إلى أنه من المعجبين باللواء الراحل عمر سليمان، قائلا: "هذا الرجل هو التعبير الحرفي لرجل الدولة".

المفتي: الإسلام يدعو إلى التفاعل مع الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ضرورة التعامل مع الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الأخلاقية والقيم الإسلامية، مشددًا على أن هذه التقنيات الحديثة يجب أن تكون أدوات بناء لا هدم، ووسائل لنشر الخير لا الفتن.

وأوضح خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الإسلام ليس دينًا منغلقًا، بل يدعو إلى التفاعل مع التطورات التكنولوجية والاستفادة منها بما يخدم الإنسانية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

المفتي: التشكيك في السنة استهداف مباشر للدين الإسلامي

أكد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن السنة النبوية مكملة للقرآن الكريم، وهي بمنزلة المذكرة التفسيرية له، مشيرًا إلى أن القرآن وضع القواعد الكلية العامة، بينما جاءت السنة النبوية بالتفصيل والشرح لهذه القواعد.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيَّن للناس كيفية أداء العبادات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال: "خذوا عني مناسككم".