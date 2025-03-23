موسى يرد بالأرقام على مبعوث ترامب: إفلاس مصر مجرد أوهام من البعض

كتب- حسن مرسي:

شنّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا لاذعًا على تصريحات ستيفن ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، التي أدلى بها في حوار مع تاكر كارلسون على منصة "إكس".

في برنامجه "على مسئوليتي"، وصف موسى تصريحات ويتكوف بأنها مليئة بالمعلومات المضللة والأرقام الملفقة التي تستهدف تشويه صورة مصر ودول المنطقة.

وركز موسى انتقاده على الادعاءات الاقتصادية التي قدمها ويتكوف، والتي زعم فيها أن معدل بطالة الشباب المصري دون 25 عامًا يصل إلى 45%، وأن مصر تعاني من "إفلاس" يستدعي دعمًا خارجيًا.

وقد فند موسى هذه الادعاءات مستندًا إلى بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقارير منتدى البحوث الاقتصادية، مؤكدًا أن معدل البطالة العام في مصر لا يتجاوز 6.3%، وأن نسبة البطالة بين الشباب من 15 إلى 24 عامًا بلغت 14.7% في 2023.

ولم يكتفِ موسى بتفنيد الأرقام، بل دافع عن الدور الإنساني والسياسي الذي تلعبه مصر في المنطقة، مشيرًا إلى أنها قدمت 75% من إجمالي المساعدات العالمية لغزة من مواردها الخاصة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأكد أن الشعب المصري يرفض أي مخططات تهجير تهدد الأمن القومي، وأن الحديث عن "إفلاس مصر" مجرد أوهام.

وأكد موسى أن مصر، رغم الضغوط، تقف شامخة كحصن للمنطقة، وأن محاولات تشويه صورتها لن تنال من عزيمتها أو دورها في دعم استقرار الشرق الأوسط.