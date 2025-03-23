بعد تكرار التجاوزات.. برلمانية تُطالب بإصلاحات عاجلة لاختيار وتأهيل أساتذة الجامعات

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، للكشف عن إجراءات الحكومة لمراجعة معايير اختيار وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد سلسلة فضائح أخلاقية هزّت الثقة في المنظومة التعليمية.

جاء طلب الإحاطة على خلفية قرار جامعة سوهاج بإحالة أحد الأساتذة بكلية الزراعة للتحقيق، بعد اتهامات بالتحرش اللفظي والتنمر على الطلاب، منها استخدامه عبارات مُهينة، وهي الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا على منصات التواصل، خاصةً مع تكرار حوادث مشابهة في جامعتي المنوفية والوادي الجديد، حيث وثق طلاب انتهاكاتٍ تصل إلى إجبار طالب على "السير مثل الكلب" وتهديد آخرين بالرسوب.

وشددت النائبة فاطمة سليم في طلبها على أن غياب معايير واضحة لتقييم السلامة النفسية والأخلاقية للأساتذة حوّل بعضهم إلى أوصياء فوق القانون، مشيرةً إلى أن التركيز الحصري على المؤهلات الأكاديمية عند التعيين، وإهمال المهارات التواصلية، أدى إلى تفشي ظاهرة استغلال السلطة الأكاديمية في إذلال الطلاب.

وطالبت النائبة في طلب الإحاطة بخطوات عاجلة تشمل إلزام الجامعات ببرامج تأهيل نفسي وأخلاقي سنوية للأساتذة، وإنشاء وحدة شكاوى مستقلة تحت إشراف الوزارة لحماية الطلاب من الانتقام، ومراجعة قانون تنظيم الجامعات لتجريم التحرش اللفظي والجسدي، وتوفير دعم نفسي مجاني داخل الحرم الجامعي.

واختتمت سليم طلبها بتأكيد أن الجامعة ليست إمبراطوريةً لاستعراض السلطة، بل عقد اجتماعي لبناء الأجيال، مُحذرة من استمرار تدهور الثقة في التعليم العالي إذا لم تُنفذ الإصلاحات في القريب العاجل.