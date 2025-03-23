برلمانية: توجيه السيسي بمواجهة العنف ضد المرأة نصر لكل أم مصرية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية جاءت لتعكس تقدير الدولة الكبير لدور المرأة المصرية في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأوضحت "حارص"، أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال هي الأساس في بناء الوطن، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عن قدرة المرأة المصرية على مواجهة التحديات يُبرز حجم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها السيدات في الحفاظ على الأسرة والمجتمع.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تأكيد الرئيس السيسي على دور الأم المصرية كحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافي هو تأكيد على أهمية المرأة في غرس قيم الانتماء والحب والتسامح في نفوس الأجيال القادمة، ما يجعلها بحق عماد الأسرة وأساس المجتمع.

وشددت على أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة هو نصر لكل أم مصرية، ويعكس التزام القيادة السياسية بحماية حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لها، مشددة على أن هذا التوجه هو خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.