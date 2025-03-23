تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة.



القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20 الصغرى 11

مطروح العظمى 20 درجة الصغرى 11

سوهاج العظمى 23درجة الصغرى 10