برلمانية تطالب بتكثيف الجهود لإنتاج محتوى درامي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، على تأييدها الكامل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة محورية نحو تطوير المنظومة الإعلامية والدرامية بما يتماشى مع الجهود الوطنية في بناء الإنسان المصري، ويواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وأكدت "التمامى"، على أن الإعلام والدراما يجب أن يلعبا دورًا محوريًا في المرحلة الحالية، من خلال تقديم محتوى يبرز إنجازات الدولة ويعكس تطورات المجتمع المصري. وقالت انه من الضروري أن يسهم الإعلام في إبراز قصص النجاح والتقدم، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر في مسار التنمية، وذلك من أجل خلق بيئة فكرية متوازنة تدعم النمو وتعزز روح التفاؤل والعمل بين المواطنين".

وأضافت أن الإعلام يجب أن يكون قادرًا على توصيل رسالته إلى جميع فئات المجتمع بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز الوعي العام والتفاعل مع قضايا المجتمع بطرق أكثر إيجابية.

وشددت النائبة على أهمية دعم الإنتاج الدرامي الهادف، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في هذه الرؤية وقالت ان الدراما تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم المصرية الأصيلة "، وأشارت إلى ضرورة تقديم أعمال درامية تعكس القيم والمبادئ التي تساهم في بناء المجتمع وتعزز من الروح الوطنية بين الأفراد.

وأكدت على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمبدعين في مجالي الإعلام والدراما، لضمان تنفيذ هذه الرؤية بشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع ويواكب تطلعاته المستقبلية مؤكدة على أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز دور الإعلام والدراما كأدوات قوية لبناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالها القادمة.

وطالبت بتكثيف الجهود لإنتاج محتوى إعلامي ودرامي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، ويعكس روح التفاؤل والعمل التي تميز الشعب المصري في ظل التحديات التي يواجهها، مع التأكيد على أن هذه الجهود ستشكل خطوة نحو بناء مستقبل مشرق لمصر ولأجيالها القادمة.