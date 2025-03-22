أول تعليق من الطب البيطري بالقاهرة على فيديو نعامة المعادي المتداول

كتب- محمد عمارة:

قال صبري زينهم مدير إدارة الطب البيطري بالقاهرة، إنه شاهد فيديو النعامة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كورنيش المعادي مثل أي شخص.

وأشار مدير إدارة الطب البيطري بالقاهرة في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن فيديو النعامة عادي وطبيعي، موضحًا أن النعامة حيوان بري وتباع في الأسواق ولها مزارع وليس شرطًا أن تكون داخل حدائق الحيوان.

وتداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد كوميدي لنعامة، وهي تجري على كورنيش المعادي حيث حصد الفيديو تفاعلات واسعة على مواقع التواصل، حيث حاول رجل المرور إيقافها وهو ما زاد من التفاعل.



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