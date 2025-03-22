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قرض بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.. تعرف على ٣ اتفاقيات دولية يناقشها النواب الأسبوع الجاري

10:15 م السبت 22 مارس 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، غدًا الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.

ويناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

وجاء نص الاتفاقية الموقعة بين مصر واليابان بشأن المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني، على النحو التالي:-

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مجلس النواب المستشار حنفي جبالي اليابان مصر دار الأوبرا
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