حدث في 8ساعات| الرئيس السيسي يكشف رؤية الدولة لتطوير الدراما.. والأرصاد تحذر من تقلبات حادة وسريعة

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، كما استقبل الرئيس، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

صور.. محافظ القاهرة يُشرف على إصلاح ماسورة المياه بشارع بورسعيد

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على العمليات الجارية لإصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق بحي وسط القاهرة.

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عائلة الشيخ الشعشاعي تهدي إذاعة القرآن الكريم تلاوات تذاع لأول مرة

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحفاد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، بحضور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم.

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تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وهو ما يعد سمة رئيسية لفصل الربيع.

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وكيل "الأوقاف" يفسر تنوع النعم في القرآن

أوضح الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، ما تحمله سورة الأحزاب من كنوز إيمانية وأخلاقية، مشيرًا إلى أنها تحمل في طياتها قضايا إيمانية عميقة وقيمًا أخلاقية تسهم في ترسيخ تعاليم الإسلام في حياة المؤمنين.

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الرئيس السيسي: الأم المصرية هي الحاضنة لهوية الوطن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن أيضا مع الصوم الكبير للمسيحيين، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، أعاد الله تعالى علينا هذه الأيام المباركة، بالخير واليمن والبركات».

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تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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الرئيس السيسي: سيدات مصر حملن هذا الوطن في السراء والضراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيدات مصر حملن هذا الوطن في السراء والضراء، وواجهن جميع التحديات، مدركات أنهن عماد الأسر وأساس المجتمع وصلب الحياة في وطننا الكريم.

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الرئيس السيسي: كلفت الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أغتنم الفرصة في يومنا هذا، لأكرر شكري لكل سيدة وفتاة مصرية، حملت فى قلبها هم هذا الوطن وشواغله، وساهمت في بنائه، وتحملت الصعاب من أجله.

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كيلو البامية يصل لـ250 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف السبب

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار البامية في مختلف أسواق الجمهورية خلال الفترة الحالية.

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"الثقافة" تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار معالمها الثقافية والتراثية اليوم

تشارك وزارة الثقافة المصرية اليوم، السبت 22 مارس 2025، في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، وذلك عبر إطفاء الأنوار الخارجية لعدد من المعالم الثقافية والتراثية البارزة.

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