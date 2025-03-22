لماذا ظل تعويض أزمة سفينة "إيفرجرين" سريًا؟.. خالد أبو بكر يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني ومسؤول العلاقات الدولية بهيئة قناة السويس سبب سرية قيمة تعويض أزمة السفينة "إيفر جيفين".

خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار" عبر قناة "النهار"، أوضح أبو بكر، أن قيمة التعويض الذي حصلت عليه مصر ظلت طي الكتمان بسبب اتفاقية سرية تُلزم جميع الأطراف بعدم الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وأكد أن المفاوضات التي أعقبت الحادث تمت من موقع قوة، مشيرًا إلى أن مصر حجزت السفينة قانونيًا كخطوة لضمان حقوقها بعد الأضرار التي تسببت فيها.

وتابع: "بفضل هذا الموقف الثابت، تم التوصل إلى تسوية مرضية مع الشركة المالكة للسفينة، حافظت على العلاقات الطيبة بين الطرفين وأنهت الأزمة بإطلاق سراح السفينة.

ووصف أبو بكر، ما حدث بأنه "ملحمة مصرية" أذهلت العالم، حيث أبدت منظمة الملاحة الدولية دهشتها من قدرة الهيئة على تعويم السفينة دون خسائر.