وزير الكهرباء يكشف لمصراوي أبرز المشكلات التي تواجه الوزارة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تمثل عقبة كبرى امام الوزارة والشركات التابعة لها تنفيذ المطلوب منها ولكن هناك مجهودات يتم بذلها لتلاشي كافة العقبات والصعوبات حتى يتثنى للوزارة الوفاء بالتزاماتها نحو المطلوب منها.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش مؤتمر صحفي عقد بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وتؤثر على الخدمات الكهربائية الفقد الكهربائي المعروف بسرقات التيار الكهربائي الذي تعاني منه معظم شركات القطاع ويمثل هدرًا كبيرًا، قائلا : "سرقات التيار الكهربائي صداع مزمن ومؤرق".

وأوضح وزير الكهرباء، أن ملف الخدمات الطبية المقدمة للعاملين يحتاج لإعادة نظرة شاملة، مشددًا على عدم رضاؤه على الخدمات المقدمةً حتى الآن مع التنويه أنه سيتم التنسيق مع بعض الجهات والهيئات لتقديم الخدمات في بعض المناطق وكذلك فتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص لتوحيد الجهود مما يعود بالنفع على العاملين.

وشدد على أن هناك إجراءات صارمة وحاسمة سيتم اتخاذها ضد سارقي التيار الكهربائي لما يمثله ذلك من عبأ كبير على الوزارة وتحملها مليارات الجنيهات شهريًا نتيجة التعديات على الشبكة الكهربائية والمهمات.