الرئيس السيسي: حديثنا عن الإعلام والفن انطلاقًا من الخوف على المجتمع

كتب- عمرو صالح:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه عندما نتحدث عن الإعلام والفن، كان انطلاقًا من الخوف على المجتمع، متابعا: "كل سيدة من حضراتكم قدامي عندها حكاية وحكاية رائعة جدًا لو اتعملت عمل فني من خلال كاتب وإخراج جيد وفريق تمثيل وتكلفة جيدة هيطلع حاجة حلوة وتحقق ربح كمان لأنها حاجة حلوة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "عاوز أطمنكم إن إحنا لما بنطرح موضوع مايخوفش حد لان اللى بيعمل ده هو اللى هيعملوا دلوقتي.

وتابع: "هنظم الموضوع بشكل أكبر والأول كانت صناعة والدولة تنفق عليها وقادرة عليها".

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