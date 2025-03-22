وكيل "الأوقاف" يفسر تنوع النعم في القرآن

كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، ما تحمله سورة الأحزاب من كنوز إيمانية وأخلاقية، مشيرًا إلى أنها تحمل في طياتها قضايا إيمانية عميقة وقيمًا أخلاقية تسهم في ترسيخ تعاليم الإسلام في حياة المؤمنين.

وخلال برنامج "وبشر المؤمنين" على قناة "صدى البلد"، تطرق الجندي إلى دلالات النداء الإلهي للمؤمنين في القرآن، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا"، مبينًا أن هذا النداء موجه بشكل خاص إلى من دخلوا في عقد إيماني مع الله، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين الخالق وعباده.

وأشار إلى الفرق الدقيق بين عبارتي "واذكر ربك" و"اذكر الله"، موضحًا أن الأولى تدعو إلى استحضار نعم الله وعطائه الربوبي، بينما الثانية ترتبط بالعبادة والتكليف الإلهي، مما يعكس تنوع الخطاب القرآني وغنى معانيه.

وأكد الجندي أن العطاء الإلهي لا حدود له، وهو متنوع ومتكامل، حيث يمنح الله كل إنسان نعمة تميزه عن غيره، فمن الناس من يُرزق بالمال، وآخرون بالعلم أو الأخلاق، أو الحكمة وقوة الرأي، أو القدرة على خدمة الآخرين وقضاء حوائجهم.

وأشار إلى أن هذه العطاءات ليست عشوائية، بل تتكامل لتشكل نسيجًا متجانسًا يخدم البشرية جمعاء، مؤكدًا أن الله لا يحجب نعمه عن أحد، بل يوزعها بحكمة بالغة لتلبية حاجات الناس وتعزيز دورهم في الحيا

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