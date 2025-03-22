الرئيس السيسي: الأم المصرية هي الحاضنة لهوية الوطن

كتب-عمرو صالح:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن أيضا مع الصوم الكبير للمسيحيين، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، أعاد الله تعالى علينا هذه الأيام المباركة، بالخير واليمن والبركات».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في لقاء المراة المصرية والأم المثالية: «في يوم تتجلى فيه أعظم صور العطاء، وتشرق فيه شموس المحبة والوفاء، نلتقي لنكرم أمهات مصر العظيمات، عنوان التضحية ورمز الصمود والإلهام، إنه يوم نسجل فيه تقديرنا للمرأة المصرية، التي طالما كانت شريان الحياة فى هذا الوطن، وشريكة حقيقية في بناء أمجاده».

وتابع الرئيس: «الأم المصرية ليست فقط الحاضنة لأبنائها؛ بل هى أيضا الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافي.. إنها القلب النابض الذي يزرع قيم الحب والتسامح والانتماء في نفوس الأجيال، فتنشئ جيلا واعيا، قادرا على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات.

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