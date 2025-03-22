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تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات

07:44 م السبت 22 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات، حيث أقام الرئيس مأدبة إفطار تكريما للشيخ محمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الاستمرار في تعزيزها.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات
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