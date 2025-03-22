الرئيس السيسي: كلفت الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة

كتب-عمرو صالح:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أغتنم الفرصة في يومنا هذا، لأكرر شكري لكل سيدة وفتاة مصرية، حملت فى قلبها هم هذا الوطن وشواغله، وساهمت في بنائه، وتحملت الصعاب من أجله.

وأضاف الرئيس: «ولهن أقول إن الوطن يقدر دوركن، وما قدمتموه له من سبل الاستقرار والعزة والرخاء، وإننى من موقعى هذا أؤكد أن مصر ستبقى حريصة على تعزيز مكانة المرأة، وتقديم سبل الدعم لها».

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في لقاء المراة المصرية والأم المثالية: «أؤكد من هذا المنطلق، حرصنا الشديد، على تشجيع النماذج الملهمة للمرأة المصرية، فى كل المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، لتحقيق المزيد من النجاح والتأثير».

واستكمل الرئيس: «كما أشدد على رفضنا التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وقد كلفت الحكومة، بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها.

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