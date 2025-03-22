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الرئيس السيسي: سيدات مصر حملن هذا الوطن في السراء والضراء

07:40 م السبت 22 مارس 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب-عمرو صالح:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيدات مصر حملن هذا الوطن في السراء والضراء، وواجهن جميع التحديات، مدركات أنهن عماد الأسر وأساس المجتمع وصلب الحياة في وطننا الكريم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: «قد قلت دائما، ولازلت أكرر أن المرأة المصرية كانت أساس بناء هذه الحضارة المصرية الراسخة، التي استمرت لآلاف السنين بشموخها وبهائها ورقيها وسموها».

وتابع أن كل خطوة قامت بها أمتنا المصرية منذ فجر التاريخ، حملت بصمة المرأة المصرية، فهي شريكة في تسيير الحياة، عالمة وأديبة وطبيبة ومعلمة.

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