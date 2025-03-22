برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مكانة المرأة المصرية

كتب-عمرو صالح:

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة تحمي حقوقها وتضمن سلامتها، تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى أن هذه التوجيهات تعكس قناعة راسخة بأن بناء مجتمع قوي يبدأ بضمان حقوق نصفه الآخر، فمنذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، شهدت مصر تحولات جذرية في ملف تمكين المرأة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كافة أشكال العنف ضدها.

وأضافت أمل رمزي أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، قد أولت اهتمامًا غير مسبوق بقضايا المرأة، فقد تم إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، تتبع مجلس الوزراء، لتلقي الشكاوى وتوفير إقامة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، حيث تعد مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة هذه الحزمة.

وأكدت النائبة أن هذه المكتسبات غير المسبوقة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز مكانة المرأة وتقديم سبل الدعم لها، فقد شهدت مصر خطوات تاريخية وجادة نحو تمكين المرأة، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي، مما يعكس تحولًا نوعيًا في النظرة المجتمعية لدور المرأة.

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