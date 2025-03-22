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كيلو البامية يصل لـ250 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف السبب

05:46 م السبت 22 مارس 2025

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

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كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار البامية في مختلف أسواق الجمهورية خلال الفترة الحالية.

وقال أبو صدام، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن البامية المتداولة في الأسواق خلال الفترة الحالية تمت زراعتها تحت الأنفاق البلاستيكية، التي تتطلب تكلفة عالية من المزارعين، موضحًا أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من البامية قد تصل إلى 90 ألف جنيه في بعض الأحيان.

وأضاف أبو صدام: "موسم البامية يبدأ في منتصف مايو وليس خلال الفترة الحالية على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المعروض منها في الأسواق يرجع إلى ندرة وجودها من الأساس.

وتتراوح أسعار البامية في سوق الجملة حاليًا بين 80 جنيهًا و100 جنيه للكيلو، بينما تصل في سوق التجزئة إلى ما بين 120 جنيهًا و250 جنيهًا حسب الجودة. ومن المتوقع أن يبدأ موسم البامية الطبيعي منتصف مايو القادم، ما قد يساهم في استقرار الأسعار.

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حسين أبو صدام أسعار البامية نقيب الفلاحين
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