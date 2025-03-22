زاهي حواس يكشف حقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

كتب- محمد سامي:

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أن ما يشاع عن وجود أعمدة تحت هرم الملك خفرع، أكاذيب صدرت من بعض غير المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الأهرامات، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للآثار لم يقم بإعطاء هؤلاء الأشخاص أي تصريحات لأي أعمال داخل هرم الملك خفرع.

جاء ذلك ردًا على ما انتشر في الأيام الأخيرة من أكاذيب حول الأهرامات المصرية.

وأكد "حواس"، في بيان السبت، أنه لم يتم استعمال أي أجهزة رادار داخل الهرم وكل ما قيل عن وجود أعمدة أسفل الهرم ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي دليل علمي يؤيد هذا الكلام ولا توجد أي بعثات تعمل في هرم الملك خفرع الآن.

وأضاف أن قاعدة هرم الملك خفرع تم نحتها من الصخر بارتفاع حوالي 8 أمتار، ولا يوجد أسفل هذه القاعدة أي أعمدة، وذلك طبقًا للدراسات والأبحاث العلمية التي تمت حول الهرم في السنوات الأخيرة.

وأشار "حواس"، إلى أن ما قيل هو محاولة للنيل من الحضارة المصرية القديمة، وهي محاولات فاشلة وستذهب هذه الإشاعات إلى مزبلة التاريخ.

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