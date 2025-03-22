صور.. محافظ القاهرة يُشرف على إصلاح ماسورة المياه بشارع بورسعيد

كتب- محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على العمليات الجارية لإصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق بحي وسط القاهرة.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.

وطالب محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح لعودة حركة المرور لطبيعتها، كما شدد على رئيس الحي ومسؤولي شركة المياه بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقوا بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسؤولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وأشار مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات لسحب المياه من الشارع والدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع بالمجان في المناطق المتأثرة من كسر الماسورة لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه.

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